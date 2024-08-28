Перезагрузка отношений Лондона и ЕС в сфере обороны

Великобритания и Германия ведут переговоры о двустороннем оборонном соглашении, которое планируется заключить к началу 2025 года, сообщили в офисе премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Новый договор между Великобританией и Германией <...> будет основываться на оборонном соглашении, переговоры по которому в настоящее время ведутся между двумя странами", - говорится в заявлении.

Отмечается, что договор станет главным элементом "широкой перезагрузки" отношений Лондона и ЕС. Следующие шесть месяцев переговорная группа Стармера будет заниматься согласованием соглашения.

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