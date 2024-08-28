В Пентагоне заявили о новой угрозе со стороны Северной Кореи

США обратили внимание на заявление властей КНДР о необходимости интенсифицировать разработку беспилотников в стране и будут следить за развитием ситуации, заявил во время брифинга представитель Пентагона Патрик Райдер, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Мы <...>, очевидно, хотим воспринимать эту угрозу серьезно, и мы продолжим следить за этим", - отметил он, комментируя заявления лидера КНДР о необходимости развивать технологии БПЛА в стране.

По словам представителя Пентагона, "союзники в Южной Корее тоже следят за этим". Райдер подчеркнул, что Вашингтон продолжит сотрудничество с Сеулом, Токио и другими союзниками в регионе для того, "чтобы обеспечить крепость нашей коллективной обороны".

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