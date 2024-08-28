Как США формируют торговые правила Канады?

Соединенные Штаты продолжают оказывать зомбирующее воздействие на торгово-экономическую политику Канады, которая по указке Вашингтона готова причинять вред собственным потребителям. Такую точку зрения выразили авторы газеты China Daily, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вашингтон по-прежнему оказывает зомбирующее воздействие на Оттаву, - говорится в редакционной статье, опубликованной в связи с планируемым введением канадской стороной повышенных пошлин на китайские электромобили, алюминий и сталь. - Эти тарифы не только демонстрируют, что правительство [премьера Канады Джастина] Трюдо готово выполнять указания США, но и [позицию] "давайте посмотрим, что мы можем получить" [помощника американского президента по национальной безопасности Джейка] Салливана, который сейчас находится с трехдневным визитом в Пекине".

Авторы издания отмечают, что ставка пошлин, вводимых канадской стороной в отношении продукции из Китая, равноценна блокировке поставок. "Слепо следуя примеру Вашингтона, правительство Трюдо занимается не чем иным, как препятствует канадским потребителям покупать качественные электромобили по разумной цене, а также мешает процессу "зеленой" трансформации в своей стране", - подчеркивают они.

В статье уточняется, что канадскому народу "придется оплачивать такую верность своего правительства Соединенным Штатам". Как отмечается, в выигрыше от введения тарифов на электромобили из КНР окажется не Канада, а автопроизводители США.

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