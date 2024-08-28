Польша на пути к лидерству в НАТО по военным расходам

Лидеры партий, входящих в коалиционное правительство Польши, приняли решение заложить в проект нового государственного бюджета расходы на оборону в размере 4,7% от национального ВВП, что составит 190 млрд злотых (около $49,3 млрд).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает радиостанция RMF FM.

Если бюджет с таким показателем расходов на оборону будет утвержден, Польша станет лидером среди государств НАТО по оборонным расходам, отмечает радиостанция.

По ее мнению, возникшую в результате роста оборонных расходов недостачу в бюджете политики коалиции планируют ликвидировать в числе прочего за счет отмены государственных доплат к расходам населения за электроэнергию.

Радиостанция отмечает, что в бюджете 2023 года военные расходы составляют 4,1% ВВП.

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