В Германии полиция застрелила мужчину при задержании

Сотрудники полиции застрелили 26-летнего мужчину, нападавшего на прохожих с двумя ножами в городе Мёрс (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе ФРГ.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении полиции Мёрса и Дуйсбурга, а также прокуратуры города Клеве.

Уточняется, что инцидент произошел 27 августа около 14:45 (15:45 мск). На одной из улиц города неизвестный мужчина нападал на прохожих и угрожал им. После приезда полиции на место происшествия преступник также напал с двумя ножами на сотрудников правоохранительных органов. "В ходе дальнейшей операции полицейским пришлось применить огнестрельное оружие. В результате этого 26-летний [нападавший] был смертельно ранен. Другие лица не пострадали", - отмечается в сообщении.

По данным полиции, нападавший имел гражданство ФРГ. Уголовная полиция Дуйсбурга создала комиссию по факту применения огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных органов. Обстоятельства инцидента также расследуются.

Отметим, что вчера власти Германии предложили объявить режим ЧС.

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