США и Румыния расширяют свой военный арсенал

Армии США и Румынии закупят системы Joint Assault Bridge (JAB) - бронированные инженерные машины на гусеничном ходу на базе шасси танка Abrams.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило румынское агентство Rador со ссылкой на сайт armytechnology.com.

Системы JAB разработает и поставит армиям США и Румынии компания Leonardo DRS. Стоимость контракта, согласно компании, составляет $49 млн. Leonardo DRS - американское подразделение одноименной итальянской материнской компании.

JAB представляет собой гусеничную бронированную инженерную машину, установленную на шасси модифицированного танка M1A1 Abrams. Машина обеспечивает возможность развертывания моста для подразделений, участвующих в боевых операциях.

JAB нового поколения заменит в инженерных батальонах бронетанковых бригад модель M104 Wolverine и бронетранспортер M48/M60. Полномасштабное производство системы было запущено в 2021 году.

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