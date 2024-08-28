Ещё одну армянку двинули во французских СМИ

Автор: Байрам Эльшадов

Во французских СМИ пополнение. Сегодня стало известно, что французский репортер армянского происхождения Агнес Варамян возглавит радио Franceinfo. Тем самым французские армяне сделали очередной шаг к своей цели - "прибрать к рукам" рычаги, способные влиять на политику страны проживания.

Армянских журналистов во французских СМИ пруд пруди. Их "труд" в значительной степени способствует распространению однобокой информации об Азербайджане и формированию неправильного общественного мнения о вопросах, касающихся азербайджанской культуры и истории.

Своей работой Агнес Варамян мало чем запомнилась. В СМИ указывается, что она занимала до этого должность военного корреспондента, освещала войну в Ираке и в Украине, некоторое время работала в качестве корреспондента в Вашингтоне. С 2022 года была постоянным корреспондентом общественной аудиовизуальной группы на Ближнем Востоке.

Что особенно бросается в глаза, так это политические убеждения Варамян, которая на своей странице в Instagram делится публикациями, содержащими обвинения в адрес Азербайджана. Мол, "мир не должен молчать на агрессию Азербайджана против Армении". О какой агрессии идет речь? Если Варамян имеет ввиду ликвидацию сепаратистского образования в Карабахе, то это международно признанная территория Азербайджана и к Армении никакого отношения не имеет.

И вот такой персонаж теперь будет возглавлять одну из ведущих радиостанций Франции. Нетрудно догадаться, почему политика французских властей в адрес Азербайджана состоит из постоянных и необоснованных претензий. Именно такие как Варамян и прочие армянские журналисты спекулируя на теме армяно-азербайджанского конфликта вводят в заблуждение своих читателей и зрителей.

Освещая события в отношении Карабаха, французские журналисты армянского происхождения не придерживаются объективности, а действуют сугубо в рамках принадлежности к культурному или этническому контексту. Проще говоря, "для армян правы всегда армяне, а виноваты всегда азербайджанцы".

Остается только сожалеть, что некогда одно из самых мощных государств в Западной Европе опустилось до такого уровня, что там теперь всем заправляют армяне.