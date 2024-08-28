https://news.day.az/world/1684749.html В Дохе вновь обсуждают мир в Газе
В Дохе вновь обсуждают мир в Газе
Сообщается, что официальные лица Израиля, США, Египта и Катара встретятся сегодня в Дохе, чтобы провести новые переговоры по прекращению огня в секторе Газа.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило "Reuters".
Отметим, что встреча на "рабочем уровне" носит характер переговоров о прекращении огня.
Недавно, Байден одобрил строительство пирса в Газе.
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