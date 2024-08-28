Швеция возбудила дело по факту сожжения Корана

Шведская прокуратура возбудила дело против двух мужчин 38 и 49 лет по статье "возбуждение ненависти по национальному признаку". Им инкриминируются четыре эпизода с сожжением Корана в четырех местах Стокгольма летом 2023 года, 49-летнему гражданину предъявлено также обвинение в мошенничестве, сообщается в пресс-релизе ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Уликами преступных деяний являются видеозаписи с мест, где состоялись акции. "Оба обвиняются в том, что в этих четырех эпизодах они выкрикивали слова и обращались с Кораном таким образом, что это было выражением намеренного неуважения к мусульманам из-за их вероисповедания. По моему мнению, слова и действия мужчин подпадают под определение "возбуждение ненависти по национальному признаку" и важно, чтобы этот вопрос был рассмотрен судом", - приводятся в пресс-релизе слова старшего прокурора Анны Ханккио, руководящей следствием по этому делу.

Как сообщает телеканал SVT, речь идет об организаторе акций со сожжением Корана Салване Момике и его напарнике Салване Наджеме, иммигрантах из Ирака. Они впервые сожгли священную книгу мусульман на площади в центре Стокгольма 28 июня 2023 года, когда мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха (Курбан-байрам) - один из главных религиозных праздников. После ряда подобных акций несколько террористических организаций, в том числе "Исламское государство" и Аль-Каида (запрещены в РФ) указали на королевство как на "приоритетную цель", а уровень террористической угрозы был повышен до четырех баллов из пяти.

В октябре 2023 года Миграционное управление отказало Момике в продлении вида на жительство на том основании, что в своем заявлении он указал о себе неверные данные. Изначально ему было позволено остаться в Швеции на основании Конвенции против пыток. В начале февраля шведский Миграционный суд отклонил апелляцию Момики, пытавшегося обжаловать решение о его высылке из страны. Решение суда аннулирует его вид на жительство в Швеции, также активисту запрещен въезд в страну сроком на пять лет.

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