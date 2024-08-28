Южная Корея заявила о претензиях к Telegram

Южная Корея решила ужесточить свою позицию по отношению к Telegram. Об этом сообщает агентство Reuters.

Президент страны Юн Сок Ель призвал к более тщательному расследованию преступлений сексуального характера после публикаций в СМИ, в которых говорилось о наличии откровенных фотографий и видео с корейскими женщинами в мессенджере.

"Это эксплуатация технологий с опорой на защиту анонимности. Это явное уголовное преступление", - отметил Юн Сок Ель.

Агентство также сообщает, что комиссия по стандартам связи Кореи планирует провести заседание в среду, чтобы обсудить меры противодействия сексуальным дипфейкам.

Недавно сообщалось, что спецслужбы двух стран взломали телефон Дурова.

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