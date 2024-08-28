Сооснователь Telegram Павел Дуров доставлен в суд.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse.

По данным агентства, срок его предварительного задержания истек.

Недавно стало известно, что спецслужбы двух стран взломали телефон Дурова.

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