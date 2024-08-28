https://news.day.az/world/1684826.html Дуров доставлен в суд
Дуров доставлен в суд
Сооснователь Telegram Павел Дуров доставлен в суд.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse.
По данным агентства, срок его предварительного задержания истек.
Недавно стало известно, что спецслужбы двух стран взломали телефон Дурова.
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