https://news.day.az/world/1684855.html Дурова освободили из-под стражи - но есть нюанс
Дурова освободили из-под стражи - но есть нюанс
Суд завершил содержание под стражей Павла Дурова для проведения допроса и возможного предъявления обвинения.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на французское издание BFMTV.
По информации BFMTV, следственный судья завершил содержание под стражей Павла Дурова для проведения первого допроса и возможного предъявления обвинения.
После почти четырех дней содержания под стражей Павел Дуров, основатель Telegram, был наконец передан в суд 28 августа, сообщает BFMTV, подтверждая информацию AFP.
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