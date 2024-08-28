Дурова освободили из-под стражи

- но есть нюанс

Суд завершил содержание под стражей Павла Дурова для проведения допроса и возможного предъявления обвинения.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на французское издание BFMTV.

По информации BFMTV, следственный судья завершил содержание под стражей Павла Дурова для проведения первого допроса и возможного предъявления обвинения.

После почти четырех дней содержания под стражей Павел Дуров, основатель Telegram, был наконец передан в суд 28 августа, сообщает BFMTV, подтверждая информацию AFP.

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