Армяне поставили в Россию запрещенные к ввозу фрукты

Российские специалисты нашли в клубнике из Армении опасный пестицид под названием тебуконазол. Он разрушает эндокринную систему и запрещен во многих странах, включая РФ.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источники.

Уточняется, что ягоды должны были продаваться в Москве, а также в Московской и Тульской областях. Проверку на предмет нахождения в клубнике трифлоксистробина и тебуконазола провели 21 августа. По итогам исследования опасные пестициды были обнаружены в поступившей партии весом четыре тонны.

При попадании в организм человека трифлоксистробин, как утверждается, способен негативно влиять на репродуктивность или фертильность. В свою очередь, препараты на основе тебуконазола относятся ко второму классу опасности для здоровья людей. В ходе проверки специалисты обнаружили в поступившей партии армянской клубники 0,152 мг/кг этого пестицида. Наличие в продукции хотя бы минимального количества тебуконазола делает ее небезопасной для употребления.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!