ЕС расследует возможное предоставление Telegram данных о числе пользователей

Европейский союз (ЕС) расследует возможное предоставление Telegram заниженных данных о числе пользователей, чтобы избежать исполнения дополнительных правил. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Financial Times (FT).

"Эксперты ЕС по правовым вопросам и данным подозревают, что приложение занижает свое присутствие в ЕС, чтобы не превышать порог в 45 миллионов пользователей, при превышении которого крупные онлайн-платформы подпадают под действие ряда правил Брюсселя, призванных ограничить их влияние", - говорится в материале.

Отмечается, что в феврале Telegram заявил, что у него 41 миллион пользователей в ЕС. Согласно Закону ЕС о цифровых услугах (DSA), Telegram должен был предоставить обновленную цифру в этом месяце, но не сделал этого, ответив лишь, что у него "значительно меньше чем 45 млн среднемесячных активных получателей в ЕС".

По словам двух официальных лиц Евросоюза, непредоставление новых данных означает, что Telegram нарушает DSA. Они уточнили, что расследование ЕС, вероятно, покажет, что истинное число превышает пороговое значение для "очень крупных онлайн-платформ".

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