Хуситы согласились на перемирие

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" согласились на временное прекращение огня для того, чтобы отбуксировать подвергшийся нападению и получивший повреждения в Красном море танкер Sounion. Об этом говорится в заявлении, распространенном среди журналистов постоянным представительством Ирана при ООН, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В соответствии со своей политикой по поддержке Палестины и препятствованию передаче топлива сионистам движение "Ансар Аллах" объявило о том, что оно будет продолжать, пока идет война в Газе, атаковать нефтяные танкеры, направляющиеся к израильскому режиму в Красном море, - говорится в сообщении. - После того как на борту нефтяного танкера, который перевозил нефть для режима, вспыхнул пожар и возникшей в результате этого экологической угрозы, несколько стран обратились с просьбой к "Ансар Аллах" о временном перемирии для входа буксиров и спасательных судов в район инцидента. Учитывая гуманитарные и экологические соображения, "Ансар Аллах" согласилось с этой просьбой".

Диппредставительство Ирана также указало, что "неспособность оказать помощь и предотвратить разлив нефти в Красном море объясняется небрежностью некоторых стран, а не опасениями по поводу возможности нападения".

Танкер Sounion, следовавший под флагом Греции в Красном море, подвергся нападению утром 21 августа. Как сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO), инцидент произошел в 77 морских милях к западу от йеменского города Ходейда. К судну подошли две лодки, на которых было около 15 вооруженных людей. Между ними и экипажем судна произошла перестрелка, затем танкер был поражен тремя неопознанными снарядами и потерял управление. Позже капитан уведомил UKMTO о еще одной атаке, в результате которой на борту судна возник пожар.

По данным Министерства судоходства и островной политики Греции, экипаж танкера Sounion состоит из 23 филиппинцев и 2 граждан России. Весь экипаж судна эвакуирован.

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