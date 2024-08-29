WSJ узнала о спецоперации Франции и ОАЭ по вскрытию айфона Дурова

Французские спецслужбы вместе с коллегами из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в 2017 году организовали операцию под кодовым названием Purple Music, в ходе которой взломали iPhone создателя Telegram Павла Дурова, передает Day.Az со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).

Эта операция, по данным издания, была начата на фоне беспокойства французских властей по поводу того, что Telegram якобы активно использовался для продажи наркотиков и совершения киберпреступлений, а боевиками "Исламского государства"* - для вербовки новых сторонников.

Источник WSJ рассказал, что компания Telegram на протяжении нескольких лет игнорировала поступавшие к ней повестки и судебные постановления от правоохранительных органов Франции.

Тем не менее в 2018 году Дуров встречался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном за "частным обедом", в ходе которого получил от главы республики предложение перенести штаб-квартиру Telegram в Париж - и отказался.

В 2021 году и Франция, и ОАЭ предоставили Дурову свое гражданство, причем после этого власти Эмиратов инвестировали в Telegram более $75 млн.

После задержания бизнесмена в парижском аэропорту Ле Бурже, Министерство иностранных дел ОАЭ заявило, что "внимательно следит" за делом и что "подало французскому правительству запрос на предоставление Дурову всех консульских услуг в срочном порядке".

"Забота о гражданах, защита их интересов, отслеживание их дел и предоставление им всех аспектов ухода являются главным приоритетом для ОАЭ", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

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