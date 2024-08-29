Землетрясение в Казахстане

Землетрясение магнитудой 3,7 зафиксировано в 24 км от Алма-Аты.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в сети сейсмических станций МЧС Казахстана.

По данным сейсмологов, подземные толчки отмечены в 01:47 по времени Астаны (00:47 по бакинскому времени).

"Эпицентр расположен в 24 км на юго-запад от города Алма-Ата на территории Казахстана", - говорится в сообщении.

Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.

Недавно в Шамахы было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,1 единицы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!