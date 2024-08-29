https://news.day.az/world/1684922.html Землетрясение в Казахстане
Землетрясение в Казахстане
Землетрясение магнитудой 3,7 зафиксировано в 24 км от Алма-Аты.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в сети сейсмических станций МЧС Казахстана.
По данным сейсмологов, подземные толчки отмечены в 01:47 по времени Астаны (00:47 по бакинскому времени).
"Эпицентр расположен в 24 км на юго-запад от города Алма-Ата на территории Казахстана", - говорится в сообщении.
Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.
Недавно в Шамахы было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,1 единицы.
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