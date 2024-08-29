Трамп пригрозил Цукербергу тюрьмой

Бывший президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп в своей новой книге пообещал главе корпорации Meta Марку Цукербергу остаток жизни в тюрьме за мошенничество на президентских выборах в ноябре 2024 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Politico.

"Мы внимательно следим за ним, и если на этот раз он сделает что-то противозаконное, то проведет остаток жизни в тюрьме, как и другие, кто будет мошенничать на президентских выборах 2024 года", - заявил бывший американский лидер.

В книге "Save America" ("Спасая Америку" - прим. "Ленты.ру"), которая должна быть опубликована 3 сентября, Трамп рассказал, что Цукерберг готовил заговор против него во время выборов 2020 года. По его словам, во время их встречи предприниматель "был таким милым, как только мог", при этом замышляя заговор против политика.

Недавно, кандидат в президенты США Дональд Трамп создал новые NFT-карточки, пообещав раздать покупателям куски пиджака, в котором он участвовал в дебатах против действующего главы государства Джо Байдена.

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