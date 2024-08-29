США и Китай обсудили контакты на уровне военных

США и Китаю важно поддерживать друг с другом регулярные контакты на уровне военных. Об этом заявили советник американского лидера Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся на переговорах в Пекине, сообщает Белый дом, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"И Китай, и США несут ответственность за предотвращение перехода конкуренции в конфликт. Поэтому странам очень важно регулярно контактировать на уровне военных. Стоит отметить прогресс в их поддержании за последние 10 месяцев, и в ближайшее время провести телефонный разговор между командующими войсками", - отмечается в публикации.

Кроме того, Салливан поднял вопросы "важности мира и стабильности" в Тайваньском проливе, а также приверженности Вашингтона свободе судоходства в Южно-Китайском море.

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