Сийярто о том, как выборы в Германии повлияют на миграционную политику ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто полагает, что итоги региональных выборов в федеральных землях Саксония и Тюрингия на востоке ФРГ в ближайшее воскресенье сыграют важную роль в формировании политики Евросоюза в сфере миграции. Об этом сообщил госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Министр [иностранных дел Венгрии] подчеркнул значимость предстоящих дней, указав на завтрашнюю встречу министров иностранных дел ЕС в Брюсселе и решающие выборы в Тюрингии и Саксонии в эти выходные, которые, по его мнению, сыграют решающую роль в формировании будущего европейской миграционной политики", - написал Ковач на своей странице в X (ранее Twitter).

Венгерский госсекретарь отметил, что Сийярто "выразил серьезную обеспокоенность" относительно безопасности Европы. Глава МИД Венгрии также упомянул теракт в Золингене (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия, ФРГ), где беженец из Сирии напал с ножом на посетителей фестиваля и убил троих человек. По мнению главы венгерской дипломатии, эта атака "не является единичным случаем".

Выборы в ландтаги (региональные парламенты) Саксонии и Тюрингии пройдут в один день - 1 сентября. В обеих землях выступающая за ограничение миграции в ЕС "Альтернатива для Германии" может одержать победу.

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