ЕС может отменить встречу министров в Будапеште

Страны ЕС рассматривают возможность отменить встречу министров финансов в Будапеште из-за недовольства политикой Венгрии по выстраиванию отношений с Россией. Об этом сообщило европейское издание газеты Politico со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, мероприятие должно состояться в Будапеште 13 сентября, однако часть европейских государств изучает возможность его бойкота по причине растущего недовольства "дружбой", сложившейся, по их версии, между Москвой и Будапештом. В частности, в вину премьер-министру страны Виктору Орбану ставят несогласованную с ЕС июльскую поездку в Россию, которую венгерский лидер предпринял, чтобы обсудить перспективы завершения конфликта на Украине, пояснили в издании.

В Politico утверждают, что окончательное решение о судьбе мероприятия будет принято председателем Еврогруппы (Совет министров финансов стран еврозоны) Паскалем Донохью на следующей неделе. При этом некоторые европейские страны собираются игнорировать встречу в Будапеште в независимости от позиции Донахью. По информации издания, такое решение уже приняли в Германии, Литве, Финляндии и Эстонии.

15 июля глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен отменила визит коллегии ЕК в Венгрию, а также понизила уровень представительства на неформальных заседаниях Совета ЕС под венгерским председательством. Причиной подобного решения, не имеющего прецедентов в истории ЕС, стало недовольство европейских чиновников поездками Орбана с мирными инициативами в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон в начале июля.

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