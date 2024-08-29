Увеличился список фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле"

По делу о теракте в "Крокус Сити Холле" проходят еще пять человек. Речь идет о Ш.Н.Гадоеве, З.А.Исмоилове, М.А.Солиеве, У.А.Солиеве и Х.А.Хамидове. Сегодня им продлили меру пресечения по делу.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба московских судов.

До этого момента их имена не назывались.

В августе свой арест по делу обжаловали другие подозреваемые по делу - Алишер Касимов, Исроил Исломов, Диловар Исломов и Аминчон Исломов. Их обвиняют по ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса - теракт, повлекший причинение смерти человеку. Арест четырех предполагаемых исполнителей теракта - Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоды, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова был продлен в середине августа.

Отметим, что недавно еще один фигурант дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье Мухаммад Зоира Шарипзода (внесен в реестр террористов и экстремистов) частично признал свою вину.

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