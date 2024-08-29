В Южной Корее будут жестче наказывать за дипфейки

Правительство Республики Корея и президентская партия "Гражданская сила" заявили о намерении ужесточить наказания за создание и распространение видеоматериалов сексуального характера, созданных с использованием дипфейк-технологий, увеличив максимальный тюремный срок с пяти до семи лет. Об этом сообщило агентство Yonhap, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Представители правительства и партии "договорились принять меры законодательного характера", чтобы увеличить максимальный тюремный срок за такое правонарушение. 28 августа южнокорейский суд приговорил 28-летнего мужчину к пяти годам тюрьмы за создание и распространение дипфейк-порнографии. Большинство в парламенте Республики Корея контролирует оппозиция.

29 августа лидер партии "Гражданская сила" Хан Дон Хун заявил о необходимости снизить возраст наступления уголовной ответственности для несовершеннолетних за такие деяния, пишет Yonhap. Согласно действующему законодательству, подростки до 14 лет не подлежат уголовной ответственности, вместо тюрьмы их направляют в исправительные детские учреждения либо на общественные работы.

По данным южнокорейской полиции, за период с января по июль правоохранительные органы получили 297 сообщений о преступлениях сексуального характера с использованием дипфейк-технологий. Из 178 подозреваемых по таким делам примерно 74% были подростками (в возрасте от 10 до 20 лет). Власти страны отмечали, что жертвами злоумышленников в некоторых случаях становились школьники. В министерстве образования предупреждали, что тех, кто использует технологию в противоправных целях, могут исключить из школы.

Помимо этого, власти Южной Кореи хотят создать "горячую линию" с представителями Telegram для борьбы с нелегальным контентом. Накануне председатель Комиссии по стандартам в сфере телекоммуникаций Республики Корея Ю Хи Рим рассказал о планах сформировать систему для тесных консультаций с глобальными онлайн-платформами, такими как Telegram и YouTube. Агентство Рёнхап указывало, что просьбы об удалении запрещенного контента направлялись в Telegram по электронной почте. В последние полтора года площадка удовлетворяла порядка 90% таких запросов.

Скандал

22 августа южнокорейская газета "Хангёре" опубликовала статью о Telegram-каналах, участники которых создают и распространяют дипфейк-изображения и видео откровенного содержания. Жертвами становились рядовые гражданки Южной Кореи из числа знакомых злоумышленников. СМИ указывают, что существовали отдельные чаты, связанные с конкретными университетами и учебными заведениями. В одном из крупных дел обвинения выдвинуты против выпускников ведущего вуза страны - Сеульского национального университета.

В одном из подобных Telegram-каналов, по данным издания, было около 220 тыс. пользователей. Эта ситуация вызвала общественный скандал, на который отреагировал президент Республики Корея Юн Сок Ёль. "Это злоупотребление технологиями в расчете на анонимность. Преступный характер такого деяния очевиден", - сказал он.

Сооснователь Telegram Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа.

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