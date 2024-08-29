США высказались о потенциальном конфликте с Китаем

США не стремятся к развязыванию новой холодной войны и не намерены вступать в конфликт с Китаем. Об этом заявил помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает Центральное телевидение Китая (ЦТК), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что США не стремятся к развязыванию новой холодной войны, не стремятся изменить китайскую систему (...) и не имеют намерения вступать в конфликт с Китаем", - заверил он.

По словам Салливана, Вашингтон не стремятся противостоять Китаю путем укрепления системы альянсов, а также не поддерживает независимость Тайваня.

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