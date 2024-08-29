Италия против переноса встречи ЕС из Венгрии в Бельгию

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что был против переноса заседания глав МИД стран ЕС из председательствующей Венгрии в Бельгию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это было решением верховного представителя [ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа] Борреля. Я был против этого", - ответил он на соответствующий вопрос по прибытии на неформальную встречу глав МИД стран ЕС в Брюсселе. Критикуя решение главы евродипломатии, Таяни указал, что речь идет про председательство Венгрии в Совете ЕС, а не "конкретной партии" в отдельно взятой стране.

Евросоюз крайне болезненно отреагировал на турне Орбана с мирными инициативами в Киев, Москву и Пекин в начале июля, которое стартовало на следующий день после начала венгерского председательства в Совете ЕС. Первым "ведомственные санкции" против Венгрии ввел Европарламент, который объявил, что вопреки традиции Орбан как премьер страны - председателя ЕС не будет приглашен на первую сессию Европарламента в Страсбург с 16 по 19 июля. Затем инициативная группа из 63 депутатов Европарламента направила письма руководству институтов ЕС с призывом лишить в Совете ЕС права голоса его страну-председателя.

15 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отменила визит коллегии ЕК в Венгрию, а также понизила уровень представительства на неформальных заседаниях Совета ЕС под венгерским председательством. Это решение не имеет прецедентов в истории ЕС. 22 июля Боррель сообщил об отказе проводить неформальную встречу глав МИД стран сообщества в Будапеште и о ее переносе в Брюссель.

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