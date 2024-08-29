Трампу запретили использовать музыку группы АВВА

Шведская поп-группа ABBA призвала бывшего президента США и кандидата на пост главы государства от Республиканской партии Дональда Трампа не использовать интеллектуальную собственность музыкального коллектива в предвыборной кампании. Об этом пишет газета Svenska Dagbladet, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Вместе с участниками группы АВВА мы узнали о выходе видеозаписей, где музыка АВВА звучит на мероприятиях Трампа, и потребовали, чтобы это было немедленно прекращено и удалено", - говорится в заявлении компании Universal Music.

Также отмечается, что официальных запросов на использование композиций от политика не поступало, соответственно "никаких разрешений и лицензий" Трамп не получал.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!