Власти Германии заговорили об ужесточении миграционной политики

Немецкий канцлер Олаф Шольц предложил провести переговоры с главной оппозиционной партией и региональными лидерами Германии об ужесточении иммиграционной политики. Об этом сообщило издание Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь пойдет о том, как улучшить положение дел с депортацией лиц, которым отказали в предоставлении убежища. По словам Шольца, переговоры пройдут с Христианско-демократическим союзом, а также представителями 16 земель и соответствующих федеральных министерств.

До этого лидер ХДС Фридрих Мерц призвал Шольца обновить иммиграционную политику Германии, а также посоветовал немедленно прекратить прием беженцев из Сирии и Афганистана и начать депортацию преступников, прибывших оттуда. Шольц отреагировал на это замечанием, что право на убежище закреплено в конституции ФРГ и не может быть отменено.

По данным Министерства внутренних дел Германии, в первой половине 2024 года из ФРГ депортировали 9500 человек. За тот же период 2023 года этот показатель составлял 7861 человек. Однако, как отмечает издание, германские власти никого не депортируют в Сирию и Афганистан в основном из-за ситуации с безопасностью в этих двух государствах.

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