https://news.day.az/world/1685126.html У Дурова изъяли все паспорта
У Дурова изъяли все паспорта
Парижский суд изъял у сооснователя Telegram Павла Дурова все паспорта на период следствия. Об этом сообщила ТАСС член коллегии адвокатов Парижа и Ниццы Ирина Сидорова, передает Day.Az.
"Все паспорта, которые были при нем, изъяты на время следственных действий. То есть у него нет возможности покинуть Францию воздушным, морским или наземным путем", - сказала Сидорова.
Напомним, что следственный судья, который ведет дело задержанного в Париже сооснователя Telegram Павла Дурова, ввел в отношении него судебный контроль с запретом покидать Францию.
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