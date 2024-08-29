У Дурова изъяли все паспорта

Парижский суд изъял у сооснователя Telegram Павла Дурова все паспорта на период следствия. Об этом сообщила ТАСС член коллегии адвокатов Парижа и Ниццы Ирина Сидорова, передает Day.Az.

"Все паспорта, которые были при нем, изъяты на время следственных действий. То есть у него нет возможности покинуть Францию воздушным, морским или наземным путем", - сказала Сидорова.

Напомним, что следственный судья, который ведет дело задержанного в Париже сооснователя Telegram Павла Дурова, ввел в отношении него судебный контроль с запретом покидать Францию.

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