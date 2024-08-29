Вор вина стал послом Франции в Нигерии

Франция назначила послом в Нигерии Марка Фонбостье, дипломата, который ранее обвинялся в краже вина. В 2010 году он был вынужден покинуть пост генерального консула Франции в Гонконге после предъявленных ему обвинений.

Как передает Day.Az, об этом сообщил портал African Stream.

По его информации, это назначение может быть связано с планами Парижа сохранить свое влияние в Западной Aфрике, особенно после тяжелых поражений в регионе Сахеля. Однако, вызывает вопросы прошлое Фонбостье, в котором помимо воровства присутствует клеветническая кампания в отношении журналиста в Бенине, в результате чего тот попал в тюрьму.

В последнее время Франция столкнулась с некоторыми вызовами в Сахеле, где Мали, Буркина-Фасо и Нигер вынудили французских военнослужащих покинуть их территорию и закрыли дипмиссии Парижа, подчеркивает портал. Это больно ударило по интересам Франции, например, привело к утрате доступа к ценным ресурсам вроде урана.

В 2010 году Фонбостье был обвинен в краже двух бутылок вина примерной стоимостью более $4 тыс. из ресторана гольф-клуба в Гонконге.

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