Израиль заявил о разгроме "большинства батальонов и бригад" ХАМАС в Газе

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о разгроме "большинства батальонов и бригад" палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"За последние 11 месяцев <...> в Газе большинство бригад и батальонов ХАМАС было разгромлено, военный глава ХАМАС Мухаммед ад-Дейф был ликвидирован, как и другие высокопоставленные террористы из длинного списка", - сказал он. Высказывания министра распространила пресс-служба израильского Минобороны. По словам Галанта, "военные достижения" израильских военных в секторе Газа позволили жителям большинства эвакуированных ранее населенных пунктов на юге Израиля вернуться в свои дома. "Военные достижения также создали условия, которые позволили вернуть большое количество заложников", удерживаемых радикалами в Газе, добавил министр.

Галант также заявил, что на северном фронте, где продолжается противостояние с ливанским шиитским движением "Хезболлах", "задача ясна" и состоит в "обеспечении безопасного возвращения жителей севера [Израиля] в свои дома". "Чтобы достичь этой цели, мы [Израиль] должны расширить цели войны и включить в них безопасное возвращение жителей севера Израиля в свои дома", - продолжил глава израильского Минобороны. Он также пообещал вынести вопрос о включении этой задачи в цели военной операции против движения ХАМАС на рассмотрение премьер-министра и кабинета министров. Галант отметил, что это "не уменьшит абсолютную приверженность" израильских военных задачам по "ликвидации ХАМАС и возвращению заложников".