Американцы начали скупать бункеры Судного дня

В США американцы бросились скупать бункеры Судного дня для защиты от конфликтов и ядерных катастроф.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на представителей рынка.

В частности, владелец компании Atlas Survival Shelters Рон Хаббард отметил, что заказы стали поступать ежедневно. "Интерьеры моих бункеров похожи на жилые дома, и любой, кто их увидит, подумает, что находится в гостиничном номере", - заявил он, добавив, что работает с клиентами высокого класса, которые "не хотят страдать и находиться в металлической коробке, а хотят жить в чем-то, что напоминает роскошное бомбоубежище". Он утверждает, что компания продает как минимум один бункер в день.

По словам Хаббарда, стоимость строительства каждого защитного сооружения варьируется от 20 тысяч до миллиона долларов. Средняя стоимость бункера с девятью комнатами составляет около 400 тысяч долларов. В компании уточнили, что предлагают различные виды сооружений, которые подходят для укрытия на время пандемии, беспорядков, атак террористов, а также биологической или ядерной катастрофы.

По данным национального опроса, 13 процентов американцев считают, что гражданская война "очень вероятна". Еще 34 процента респондентов назвали ее "вероятной".

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