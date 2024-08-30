https://news.day.az/world/1685177.html Исландию продолжает сотрясать вулкан Сундхнукур - ВИДЕО
Исландию продолжает сотрясать вулкан Сундхнукур - ВИДЕО
В Исландии продолжает извергаться вулкан Сундхнукур.
Как сообщает Day.Az, в сети распространились кадры с борта пролетающего мимо самолета.
Отметим, что недавно начал извергаться вулкан Сунднукур расположенный на полуострове Рейкьянес близ города Гриндавик на юго-западе Исландии.
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