Исландию продолжает сотрясать вулкан Сундхнукур

В Исландии продолжает извергаться вулкан Сундхнукур.

Как сообщает Day.Az, в сети распространились кадры с борта пролетающего мимо самолета.

Отметим, что недавно начал извергаться вулкан Сунднукур расположенный на полуострове Рейкьянес близ города Гриндавик на юго-западе Исландии.

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