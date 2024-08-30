Трамп назвал главную проблему для всего мира

Кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал ядерное оружие главной проблемой как для США, так и для всего мира. Об этом он заявил на митинге своих сторонников в штате Висконсин, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"По моему мнению, самая большая проблема нашей страны и всего мира - это ядерное оружие. Это разрушительная сила, подобной которой никто никогда раньше не видел", - сказал политик.

Он подчеркнул, что задачей для всего мира является недопущение использования ядерного оружия. Трамп также заявил, что Китай может "догнать США" к 2030 году в вопросе ядерного арсенала.

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