Крупнейшее газовое месторождение Израиля в огне

Огонь охватил одно из крупных месторождений углеводородов в Восточном Средиземноморье.

Как сообщает Day.Az, речь идёт о месторождении "Левиафан", которое разрабатывается Израилем. Платформа по добыче газа находится на расстоянии примерно 130 км от портового города Хайфа.

"Левиафан" является крупнейшим газовым месторождением Израиля. Добыча природного газа на нём началась относительно недавно - в 2020 году. При этом принадлежность как минимум части месторождения оспаривается соседним Ливаном, против чего выступает израильское правительство, заявляя, что все недра "Левиафана" принадлежат Израилю.

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