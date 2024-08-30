Маск о возможном наличии американского следа в деле ареста Дурова

Американский предприниматель Маск заявил в соцсети Х, что обеспокоен возможным наличием американского следа в деле ареста основателя Telegram Павла Дурова во Франции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Тревожащая возможность", - написал Маск в своем аккаунте в ответ на интервью экс-сотрудника Госдепа США Майка Бенца журналисту Такеру Карлсону, озаглавленному как "Была ли администрация Байдена причастна к задержанию руководителя Telegram Павла Дурова".

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