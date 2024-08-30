Стало известно о военных переговорах США и Китая

США и Китай скоро проведут контакты высокого уровня по военной линии для снижения напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Речь может идти о телефонных переговорах, в которых примут участие "командующие азиатским театром военных действий" от обеих стран.

В последнее время в акватории Южно-Китайского моря участились случаи, ведущие к обострению напряженности. Катера китайской береговой охраны пытались вытеснить филиппинские суда, были зафиксированы случаи их столкновения. 28 августа Филиппины предложили расширить область применения американо-филиппинского договора о взаимной обороне на фоне инцидентов в Южно-Китайском море.

Китай долгое время ведет споры с некоторыми странами по поводу территориальной принадлежности отдельных островов в Южно-Китайском море, где на шельфе были обнаружены огромные запасы углеводородов.

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