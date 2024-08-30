Трамп одним словом оценил первое интервью Харрис

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал скучным первое интервью своей соперницы за пост главы государства Камалы Харрис телеканалу CNN. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Truth Social, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Скучно!!!" - написал Трамп.

Напомним, что недавно Трамп назвал главную проблему для всего мира.

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