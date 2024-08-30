https://news.day.az/world/1685221.html Трамп одним словом оценил первое интервью Харрис
Трамп одним словом оценил первое интервью Харрис
Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал скучным первое интервью своей соперницы за пост главы государства Камалы Харрис телеканалу CNN. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Truth Social, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Скучно!!!" - написал Трамп.
Напомним, что недавно Трамп назвал главную проблему для всего мира.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре