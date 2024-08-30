Пентагон усилит Секретную службу

В Минобороны США предоставят "дополнительные возможности военной поддержки" Секретной службе для охраны кандидатов в президенты и вице-президенты на предстоящих выборах лидера страны в ноябре, сообщили в Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Отмечается, что министр обороны Ллойд Остин одобрил запрос Министерства внутренней безопасности страны, которое курирует Секретную службу, на "усиление поддержки" в США. Обычно такую поддержку оказывают военные подразделений Национальной гвардии.

Из публикации следует, что такая дополнительная поддержка предназначена для защиты президента и вице-президента до церемонии инаугурации.

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