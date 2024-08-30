Ликвидирован командис ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации военнослужащими в ходе операции на севере Западного берега реки Иордан полевого командира радикального движения ХАМАС Вассема Хазема в районе палестинского города Дженин.

Как передает Day.Az, согласно заявлению армейской пресс-службы, военнослужащие засекли Хазема на одной из дорог в этом районе внутри автомобиля, после чего "уничтожили" его.

Вскоре после этого еще два боевика ХАМАС, которые находились в машине с Хаземом, были ликвидированы ударом с воздуха, добавили в ведомстве.

Недавно Израиль заявил о разгроме "большинства батальонов и бригад" ХАМАС в Газе.

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