Германия отправляет мигрантов в Афганистан

Правительство Германии впервые после прихода к власти в Кабуле талибов депортировало в Афганистан мигрантов из этой страны из числа опасных преступников.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом пишет журнал Spiegel со ссылкой на свои источники.

Этому предшествовали конфиденциальные переговоры, которые велись на протяжении последних месяцев.

Чартерный рейс Qatar Airways вылетел в Кабул из Лейпцига. Источники издания сообщили, что на борту самолета находятся 28 совершивших правонарушения афганцев, которые были доставлены в саксонский город из разных федеральных земель Германии. Каждый из них перед полетом получил на руки €1 тыс.

Депортация готовилась на протяжении двух месяцев. По информации Spiegel, правительство Германии вело переговоры с властям в Кабуле не напрямую, а через Катар. До последнего момента против депортации в Афганистан выступал прежде всего МИД во главе с Анналеной Бербок. Правозащитные организации также придерживаются такой позиции.

Германия прекратила высылку в Афганистан после прихода в нем к власти талибов летом 2021 года. Первая прямая депортация в эту страну имеет скорее символический характер. Рейс осуществляется после теракта в Золингене и за два дня до региональных выборов в Саксонии и Тюрингии, на которых миграционная повестка играет важную роль.

Как отметили Spiegel в органах безопасности ФРГ, есть сомнения, что подобные полеты в дальнейшем будут происходить регулярно, и следует найти другие пути высылки из страны опасных афганских преступников. В этой связи власти Германии ведут сейчас переговоры с соседними для Афганистана государствами, такими как Узбекистан.

Недавно власти Германии предложили объявить режим ЧС.

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