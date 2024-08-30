Шольц намерен переизбраться канцлером

Канцлер Германии Олаф Шольц снова заявил о желании сохранить за собой пост главы правительства по итогам выборов в Бундестаг 2025 года, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мне нравится быть канцлером. Моя цель заключается в том, чтобы Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) стала как можно сильнее и возглавила следующее правительство", - сказал Шольц в интервью журналу Der Spiegel. На замечание журналистов, что это звучит очень смело в свете нынешнего рейтинга СДПГ и партнеров по коалиции, канцлер ответил, что и "перед последними выборами в Бундестаг исходные позиции были не лучше".

"О результате вам известно. Политический ландшафт у нас постоянно меняется. Я уверен, что у нас это [одержать победу] снова получится" - отметил Шольц.

Ранее он неоднократно заявлял о своих канцлерских амбициях. Выборы в Бундестаг состоятся 28 сентября 2025 года. По их итогам будет сформировано новое правительство и выбран новый канцлер. Согласно последним опросам, совокупный рейтинг всех правящих партий (СДПГ, "Зеленые" и свободные демократы) колеблется всего на уровне 30%. Это меньше, чем рейтинг одного оппозиционного блока ХДС/ХСС (около 32-33%).

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