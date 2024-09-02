Стало известно о тратах стран НАТО на оборону

Оборонные расходы стран НАТО вырастут. Об этом сообщает издание Defense One, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты медиа напомнили о словах 45-го президента США Дональда Трампа, который в конце августа заявил, что страны НАТО должны тратить на оборону 3 процента от своего ВВП. Стало известно, что с ним согласен помощник генсека НАТО по оборонной политике и планированию Ангус Лэпсли.

"Да. Я думаю, они должны и могут", - заметил Лэпсли. По его словам, расходы на оборону должны превысить двухпроцентный порог, "учитывая сценарии угроз, с которыми сталкиваются сегодня". Об этом Лэпсли заявил в кулуарах форума по безопасности GLOBSEC.

По прогнозу министра обороны Эстонии Ханно Певкура, расходы на оборону возраст до 3,7 процентов за пару лет. Журналисты Defense One подчеркнули, что другие должностные лица НАТО считают, что национальная безопасность зависит не только от вооруженных сил. По их мнению, нужно выделять дополнительные средства на полицейские силы и сетевую безопасность.

Оборонные расходы стран НАТО остаются неравномерными. Польша и Эстония выделяют на это 4,1 и 3,4 процента своего ВВП. Для сравнения, Португалия тратит 1,6 процента, а Испания - всего 1,3 процента.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!