https://news.day.az/world/1686290.html Евросоюз просят упростить инвестиции в оборону
Евросоюз просят упростить инвестиции в оборону
Издание отмечает, что доклад "призывает Брюссель высвободить финансирование путем изменения кредитной политики Европейского инвестиционного банка". Кроме того, для упрощения инвестиций в оборону требуется упростить экологическое, социальное и управленческое законодательство ЕС.
"Работа будет сосредоточена на том, как восполнить разрыв в производительности, зафиксированный за последние 30 лет по сравнению с Соединенными Штатами", - говорится в публикации.
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