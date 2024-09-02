Евросоюз просят упростить инвестиции в оборону

Издание отмечает, что доклад "призывает Брюссель высвободить финансирование путем изменения кредитной политики Европейского инвестиционного банка". Кроме того, для упрощения инвестиций в оборону требуется упростить экологическое, социальное и управленческое законодательство ЕС.

"Работа будет сосредоточена на том, как восполнить разрыв в производительности, зафиксированный за последние 30 лет по сравнению с Соединенными Штатами", - говорится в публикации.

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