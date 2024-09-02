Трамп раскрыл планы насчет Маска

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на выборах хочет учредить комиссию по аудиту государственных программ, в руководящий состав которой может войти американский предприниматель Илон Маск. Об этом пишет газета The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, создание этой комиссии уже несколько месяцев обсуждается в команде Трампа "за закрытыми дверями". Во главе нового органа могут поставить "выдающихся предпринимателей", они должны будут проверять правительственные отчеты и выявлять "тысячи программ, подлежащих сокращению". В состав комиссии может войти и Маск, который ранее объявил о поддержке Трампа на предстоящих выборах, отмечает газета.

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