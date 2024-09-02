https://news.day.az/world/1686330.html США арестовали самолет Мадуро
США арестовали самолет Мадуро
Соединенные Штаты арестовали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро и направили воздушное судно в штат Флорида.
Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Вашингтон считает, что самолет был приобретен в обход американских санкций. В понедельник он был переправлен из Доминиканской Республики во Флориду.
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