США арестовали самолет Мадуро

Соединенные Штаты арестовали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро и направили воздушное судно в штат Флорида.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Вашингтон считает, что самолет был приобретен в обход американских санкций. В понедельник он был переправлен из Доминиканской Республики во Флориду.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!