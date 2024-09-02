Нетаньяху пригрозил ХАМАС

Израиль заставит палестинских радикалов из движения ХАМАС заплатить очень высокую цену за убийство шести заложников в Газе, о гибели которых стало известно 1 сентября.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Израиль не успокоится и не забудет об этом убийстве. ХАМАС заплатит за это очень высокую цену", - сказал он.

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