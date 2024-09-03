Израильские войска уничтожили туннель ХАМАС

Подразделения Армии обороны Израиля уничтожили туннель на севере сектора Газа, использовавшийся палестинским радикальным движением ХАМАС.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

По информации военных, туннель располагался в районе города Бейт-Лахия на севере палестинского анклава. В туннеле, длина которого составляла более 1 км, израильские ВС обнаружили вооружение, инфраструктуру электроснабжения и железную дорогу для транспортировки грузов.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после нападения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных. По информации офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в настоящий момент ХАМАС удерживает 62 заложника и 39 тел людей, ранее взятых в заложники.

Отметим, что недавно Нетаньяху пригрозил ХАМАС.

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