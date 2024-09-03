Трагедия на экзамене в Индии

По меньшей мере 12 человек умерли во время экзамена по физической подготовке для желающих поступить на госслужбу, проводившегося на востоке Индии в штате Джаркханд.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает издание The Economic Times.

Государственная служба в Индии считается самым привлекательным местом для трудоустройства из-за стабильности и хорошей зарплаты, поэтому кандидатов много и проводится тщательный отбор.

Погибшие были в числе 500 тыс. кандидатов, стремившихся занять 583 вакантных места в таможне. Одно из испытаний предусматривало преодоление бегом 10 км дистанции в условиях сильной жары.

Власти страны во вторник начали расследование этого инцидента. Главный министр штата Хемант Сорен поручил медицинским экспертам разобраться в "безвременной смерти молодых людей, чтобы такие несчастные случаи не повторились в будущем".

Сообщается также, что многих кандидатов после испытания пришлось госпитализировать из-за пониженного давления из-за обезвоживания. В настоящее время экзамены по физической подготовке прекращены.

"В качестве меры предосторожности я также поручил прекратить физические тесты на следующие три дня. Ни в коем случае бег не будет проводиться после 9 утра. Кроме того, в центрах набора будут созданы медицинские пункты и организовано питание, чтобы гарантировать, что никто не будет участвовать в физических испытаниях натощак", - добавил сказал Сорен.

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