Британия и США решили продлить этот договор

Великобритания и США намерены продлить на неопределенный срок договор 1958 года о взаимной обороне, предусматривающий военное сотрудничество между двумя странами в сфере ядерного оружия. Об этом сообщает газета Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее информации, речь идет о соглашении, который регулирует обмен технологиями между программами ядерного оружия Британии и Соединенных Штатов, пока оба государства начинают дорогостоящую модернизацию своих сил сдерживания, чтобы "противодействовать распространению оружия противниками".

Действие договора истекает в декабре. В последний раз он продлевался на десять лет в 2014 году. Документ предполагает обмен ядерными технологиями и данными, однако не включает передачу ядерного оружия или контроля над ним.

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