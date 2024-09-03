Китай нашел способ ответить Канаде за пошлины на электромобили

Китай инициирует антидемпинговое расследование в отношении рапса и химической продукции из Канады на фоне намерений Оттавы ввести пошлины на импорт китайских электромобилей, стали и алюминия. Об этом во вторник заявила пресс-служба Министерства коммерции КНР, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Согласно недавним отраслевым отчетам, экспорт канадского рапса в Китай значительно увеличился, [канадские экспортеры] подозреваются в демпинге, - следует из сообщения Минкоммерции. - Китай начнет антидемпинговое расследование в отношении импорта семян рапса из Канады в соответствии с правилами ВТО и соответствующими внутренними законами и правилами". Как сообщило министерство, в 2023 году стоимость экспорта семян рапса из Канады в КНР составила $3,47 млрд, объем поставок увеличился на 170% в годовом исчислении. При этом цены на канадский рапс "продолжают падать". "Китай также начнет антидемпинговое расследование в отношении соответствующей канадской химической продукции", - заявило ведомство, не уточнив, о какой именно продукции идет речь.

"Канада приняла дискриминационные односторонние ограничительные меры в отношении товаров, импортируемых из Китая", - прокомментировало ведомство планы Оттавы ввести тарифы на китайскую продукцию. Пекин решительно выступает против и в связи с этим планирует использовать механизм разрешения споров ВТО, указало министерство.

По данным китайской таможни, с января по июль Канада экспортировала в Китай 2,65 млн тонн семян рапса на $1,44 млрд. Канада лидирует по поставкам рапса в КНР, на втором месте - Россия ($77,6 млн).

26 августа канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что власти страны в скором времени введут тарифы в размере 100% на импорт электромобилей и 25% на ввоз стали и алюминия из Китая. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что этот шаг Оттавы может испортить торгово-экономические отношения двух государств. Он назвал действия канадцев "типичным протекционистским подходом".

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